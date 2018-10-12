В Киеве 14 октября перекроют движение из-за марша УПА

Марш УПА / Facebook Александра Аронца

В Киеве в воскресенье, 14 октября, из-за проведения марша УПА в центре города изменят график и маршруты работы общественного транспорта.

14 октября с 15:00 в связи с проведением массовых мероприятий в центральной части города ко Дню защитника Украины и соответствующим запретом движения всех видов транспорта на ул. Владимирской (на участке от ул. Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко), б-ре ​​Тараса Шевченко (на участке от ул. Владимирской до Бессарабской площади), ул. Крещатик (на участке от Бессарабской площади до Европейской площади), Европейской площади вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта, сообщает пресс-служба КГГА в пятницу, 12 октября.

14 октября с 15:00 до окончания мероприятий предусмотрено временное приостановление движения троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17 и автобусов маршрутов №№ 24, 114, 118. В случае необходимости движение будет организовано следующим образом:

Троллебусное движение / kyivcity.gov.ua

1. Троллейбусы маршрутов №№ 5, 7, 8, 17 соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов до б-ра Тараса Шевченко по собственному маршруту, далее - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова - б-р Тараса Шевченко, дальше по собственной трассе;

114-й автобус / kyivcity.gov.ua

2. Автобусы маршрута № 114 от ул. Милославской до Гаванского моста по собственному маршруту, далее - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Хорива - ул. Почайнинская - ул. Григория Сковороды - ул. Межигорская - ул. Электриков - ул. Набережно-Рыбальская, дальше по собственному маршруту;

118-й автобус / kyivcity.gov.ua

3. Автобусы маршрута № 118 от ст. м. "Черниговская" до ул. Бассейной по собственному маршруту, далее - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского (в обратном направлении: ул. Жилянская - ул. Шота Руставели) - ул. Победы, далее по собственному маршруту.