"Уничтожили опорник и блиндаж с колорадами": в Сети показали кадры точного удара по позиции боевиков

На Донбассе уничтожили ВОП и блиндаж боевиков / Скриншот/ видео с Facebook

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил был уничтожен один из взводно-опорных пунктов (ВОП) боевиков.

На записи, размещенной в Facebook офицером ВСУ Анатолием "Штирлицем" Штефаном, видно, как после попадания в ВОП происходит мощный взрыв.

"В очередной раз российско-оккупационные войска начали провоцировать. Сказать что хорошо попали это ничего не сказать, просто уничтожили ВОП и блиндаж с колорадами. Не нужно беспокоить осиный рой, потому что они очень становятся обозленные", – рассказал Штефан в подписи к видео.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ уничтожили вражескую технику на Донбассе.