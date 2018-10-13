"Уничтожили опорник и блиндаж с колорадами": в Сети показали кадры точного удара по позиции боевиков

После точного попадания в ВОП произошел мощный взрыв.
На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил был уничтожен один из взводно-опорных пунктов (ВОП) боевиков.
На записи, размещенной в Facebook офицером ВСУ Анатолием "Штирлицем" Штефаном, видно, как после попадания в ВОП происходит мощный взрыв.
"В очередной раз российско-оккупационные войска начали провоцировать. Сказать что хорошо попали это ничего не сказать, просто уничтожили ВОП и блиндаж с колорадами. Не нужно беспокоить осиный рой, потому что они очень становятся обозленные", – рассказал Штефан в подписи к видео.
Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ уничтожили вражескую технику на Донбассе.