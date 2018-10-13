Россия раскачивает в Украине религиозную войну — историк

РФ раскачивает в Украине религиозную войну, полагает историк / Reuters

Украинский историк, блогер Юрий Гудименко считает, что пропаганда Российской Федерации пытается раздуть конфликт вокруг получения Украинской православной церковью томоса об автокефалии.

Россияне фактически занимаются тем, что "раскачивают религиозную войну в Украине", рассказал эксперт "Обозревателю".

По словам собеседника издания, он "пересмотрел российские каналы и увидел именно такой подход".

"Они уже не говорят массово про "законно-незаконно, правильно-неправильно". Они говорят — "наши казаки не сдадутся и будут бороться с проклятыми византийцами", — заявил историк.

Читайте такжеВ УПЦ КП сказали, когда должны получить томосГудименко добавил, что это путь в никуда. "Как минимум, потому, что уже довольно много епископов, не говоря уже о более мелких чинах в УПЦ МП, готовы вступить в новую церковь", — добавил эксперт.

Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ КП патриарха Филарета.