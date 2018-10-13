Россия раскачивает в Украине религиозную войну — историк

На росТВ говорят о борьбе с византийцами из-за получения автокефалии УПЦ, отметил эксперт.
Украинский историк, блогер Юрий Гудименко считает, что пропаганда Российской Федерации пытается раздуть конфликт вокруг получения Украинской православной церковью томоса об автокефалии.
Россияне фактически занимаются тем, что "раскачивают религиозную войну в Украине", рассказал эксперт "Обозревателю".
По словам собеседника издания, он "пересмотрел российские каналы и увидел именно такой подход".
"Они уже не говорят массово про "законно-незаконно, правильно-неправильно". Они говорят — "наши казаки не сдадутся и будут бороться с проклятыми византийцами", — заявил историк.
Читайте такжеВ УПЦ КП сказали, когда должны получить томосГудименко добавил, что это путь в никуда. "Как минимум, потому, что уже довольно много епископов, не говоря уже о более мелких чинах в УПЦ МП, готовы вступить в новую церковь", — добавил эксперт.
Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.
Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ КП патриарха Филарета.