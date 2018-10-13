На Сумщине ветеранов АТО поздравили с праздником видеороликом с пророссийскими боевиками

13 октября 2018, 23:07

Организаторы мероприятия уверяют, что антиукраинские кадры попали в видеоряд абсолютно случайно.

Боевики оказались в поздравительном видео для ветеранов АТО / Фото: скриншот из видео

В Конотопе Сумской области на мероприятии, посвященном Дню защитника Украины, показали кадры с боевиками и главарями непризнанных республик Донбасса в главной роли.

Как говорится в сюжете ТСН, на торжестве присутствовало около пятисот ветеранов АТО, а также сотрудники полиции и военнослужащие области.

"Сначала это было недоумение, и хотелось понять, как такое могло получиться, что на этом концерте могло появиться такое видео. Злость, возмущение было. Злились, ругались", – рассказывает ветеран АТО Богдан Войцеховский.

Организовало концерт городское управление культуры, однако чиновники уверяют, что на репетиции данное видеосопровождение мероприятия отсутствовало. Директор местного дома культуры, который занимался подбором роликов, уверяет, что причиной инцидента послужили технические неполадки программы и невнимательность монтажеров, которые подобрали материалы, не вникая в тему.

Напомним, в Николаеве произошел скандал во время сессии городского совета - активисты Социал-национальной ассамблеи облили депутатов экскрементами.

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