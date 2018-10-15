Известный режиссер рассказал о "форпосте украинства"

Режиссер Ростислав Держипильский / zik.ua

Народный артист Украины, режиссер и директор Ивано-Франковского облмуздрамтеатра Ростислав Держипильский заявил, что русскоязычным актерам пора переходить на украинский, так как это обеспечит их работой.

Об этом Держипильский рассказал в интервью "Укринформ".

"Актеры, с которыми я работаю, - творят, говорят и думают только на украинском языке. Считаю, что у нас здесь форпост украинства, по-другому просто не может быть. Что касается русскоязычных актеров, то они должны переходить на украинский язык, потому что это рынок и работа", - сказал он.

Режиссер посетовал, что в стране должны были произойти трагические события, чтобы "люди поняли, что язык - очень серьезный фактор для формирования и сохранения нации".

"Убежден, здесь происходит хороший процесс", - заключил Держипильский.

Читайте такжеОжидание vs реальность: что изменит закон о языкеНапомним, в июле Николаевский окружной админсуд признал недействительным решение облсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

18 сентября депутаты Львовского областного совета проголосовали за запрет на публичное использование так называемого русскоязычного культурного продукта на территории региона.

4 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5670-д "Про обеспечение функционирования украинского языка как государственного".

За законопроект проголосовали 261 депутат при 226 минимального необходимых голосах.

Проект закона предусматривает отмену закона "Об основах государственной языковой политики" (известный как "закон Колесниченко-Кивалова") и предполагает введение обязательного использования украинского языка практически во всех сферах общественной жизни.