В УПЦ МП сравнили действия Константинополя в Украине с аннексией Крыма

УПЦ МП / church.ua

Действия Константинопольской патриархии по предоставлению томоса об автокефалии УПЦ являются аннексией территории Украинской православной церкви.

Об этом заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент в интервью "Настоящему времени".

"То, что сейчас происходит со стороны Константинополя, - это аннексия территории Украинской православной церкви. То, что делает сегодня Константинопольский патриархат, сравнимо с аннексией Крыма", - сказал он.

По его словам, якобы нарушив церковные каноны, Константинопольская патриархия "поставила себя в неканоническое поле".

Накануне представитель Порошенко в парламенте Ирина Луценко сообщила, что президент намерен предложить Верховной Раде передать Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенского патриархата.

"На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху как символический жест, что святой Андрей в свое время крестил Украину. Это будет символический жест единения с Матерью-Церковью", - сказала она.

Сам Порошенко заявил, что решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами и ускорит получение томоса об автокефалии УПЦ.

"Для того, чтобы у Церкви-Матери, Вселенского патриарха была церковь, где он сможет молиться, где будут проходить богослужения Вселенского патриархата, по согласованию с церковными иерархами было принято это решение, и я собираюсь инициировать этот вопрос в парламенте", - сказал он.

15 октября РПЦ заявила о прекращении церковных отношений с Константинополем "в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви".