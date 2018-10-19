Телеканал кума Путина раскритиковали за "вылизывание" Петра Порошенко

19 октября 2018, 17:09

На 112 рассказали о достоинствах президента Украины.

112 Украина

Телеканал 112 раскритиковали за подпись к новости в социальной сети, в которой пафосно говорилось о могуществе президента Порошенко, которого "боится сам Путин".

Ссылаясь на публикацию политического эксперта Алексея Голобуцкого, телеканал добавил к ссылке подпись, которая многих удивила.

Впоследствии публикация редактировалась три раза, однако скриншот первоначального поста широко разошелся и вызвал резкую критику.

"Его боится сам Путин. Это наш президент. Это Петр Порошенко", - гласила надпись. 

Удивленные новой подачей новостей, зрители оппозиционного телеканала начали активно комментировать изменения редакционной политики: "Пропал канал...", "Крепко вам яйца прижали", "А ведь приличное было СМИ"

Некоторые пользователи также отмечали, что после поста отзовут свои подписи из петиции в защиту телеканалов 112​ и NewsOne, огорчаясь, что в этом случае пострадает последний.

​Блогер Максим Бужанский отмечает, что на новом фоне 112 канала, принадлежащий Петру Порошенко 5 канал "выглядит жестко оппозиционным".

"СММщик 112.ua начал пить раньше пятницы?", - задается вопросом Александр Климашевский.

Отреагировал на неожиданный пафос телеканала журналист Александр Дубинский:

"Господин Медведчук, если вы и дальше такими темпами будете лизать зад героя с картинки, то:

- быстро сотрётесь сами
- и сотрёте рейтинг канала вместе с журналистами

Впрочем, журналистов я сюда записал зря. Они для вас просто инструмент достижения краткосрочной политико-бизнесовой цели.

Который потом стянут и выбросят, как использованный презерватив"

​В конечном итоге телеканал изменил публикацию. Дважды менялась подпись к ссылке, а еще раз - иллюстрация: место Петра Порошенко занял президент РФ Владимир Путин.

Финальная версия выглядела следующим образом:

Напомним, ранее сообщалось о том, что 4 октября Рада "благословила" СНБО на введение санкций против "112 Украина" и NewsOne.

Cекретарь СНБО Турчинов рассказал, когда ведомство их рассмотрит.

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NewsOne Александр Дубинский 112 Украина Максим Бужанский
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