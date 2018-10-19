В Керчи новая трагедия: парень погибшей в колледже студентки выбросился из окна

Армен выбросился из окна / Фото: Вконтакте

В оккупированной Керчи из окна четвертого этажа выпал двадцатилетний парень по имени Армен, который не смог пережить смерть погибшей студентки политехнического колледжа Виктории Демчук.

Как сообщает Kerch.com.ru, об инциденте рассказала сестра пострадавшего молодого человека.

По словам родственницы Армена, после кровавой бойни в колледже девушка попала в больницу, парень вместе с родителями не отходили от ее кровати. Врачи провели операцию по ампутации ноги девушки и появилась надежда, что она выживет. Однако при транспортировке в Москву она скончалась.

Виктория Демчук скончалась по дороге в больницу / Фото: Вконтакте

Армен очень тяжело переживал смерть возлюбленной, а позже стало известно, что он выпал из окна четвертого этажа, оставив предсмертную записку.

Парень в результате падения получил серьезную травму позвоночника и находится в больнице. По его странице в соцсети видно, что он увлекался спортом. После смерти Виктории он сменил свою аватарку на ее фото. Друзья Армена решили собирать деньги, чтобы помочь с лечением парня.

/ Фото: скрин Вконтакте

Ранее сообщалось, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв. Директор учебного заведения Ольга Гребенникова говорила, что в колледже неизвестные взорвали холл, бегали, бросали взрывпакеты и расстреливали людей из автомата.

Позже появилась информация, что подозреваемый в нападении — студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков — покончил с собой, его нашли мертвым. В результате атаки погиб 21 человек.