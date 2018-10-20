Москаль рассказал, что выдало заказчика антивенгерской провокации с бордами на Закарпатье

Провокационный борд на Закарпатье / ukrinform.ua

Борды с фото деятелей венгерского меньшинства и надписью "Остановим сепаратиcтов", которые накануне появились в области, являются провокацией российских спецслужб, заявил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

"Непосредственных исполнителей провокации сейчас разыскивают правоохранительные органы, но методы и стиль исполнения указывают на то, что это очередная примитивная спецоперация ФСБ, которая уже несколько лет пытается поссорить на Закарпатье украинцев и венгров", - написал он на своем сайте.

Глава Закарпатской ОГА напомнил, что еще в апреле 2017года на административной границе Виноградовского и Береговского районов так же ночью были установлены стелы с провокационными надписями на венгерском языке.

"Кстати, те надписи были сделаны с ошибками, как и нынешние, скалькированные с русского языка ("Зупинимо сепаратистів" вместо "Зупинімо сепаратистів"). В феврале этого года в Ужгороде дважды поджигали офис ОВКЗ. Эти преступления раскрыты, установлено, что за ними стоят российские спецслужбы", - отметил губернатор Закарпатья.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Венгрия решила удвоить финансовую помощь венграм Закарпатья.