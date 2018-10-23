Плакат "Садовой - следующий" в Хмельницком поставили у входа на кладбище

Плакаты с рекламой кандидата в президенты Андрея Садового / Степан Кушнир/Facebook

Предвыборный плакат мэра Львова и кандидата в президенты Украины Андрея Садового разместили возле кладбища в Хмельницком по улице Каменецкой .

На забавную деталь в своем фейсбуке обратил внимание Степан Кушнир, приложив фотографию:

"Когда размещаете рекламу, учитывайте контекст места, иначе может выйти такой факап: вход на кладбище - Андрей Садовой - СЛЕДУЮЩИЙ"

Читайте такжеГлавные конкуренты Порошенко на выборах-2019: кто за ними стоит и почему у них нет шансовВ комментариях предположили, что бигборды оказались возле входа на кладбище не случайно:

"Настолько случайно вряд ли бывает. На что только не пойдут политтехнологи в этой избирательной кампании ради постов и репостов", "Черный пиар - тоже пиар", "На самом деле очень продуманный ход с точки зрения предвыборной технологиии".

Вскоре, впрочем, рекламщики плакаты Садового сняли. Об этом сообщил местный житель Виктор Бондарь, сфотографировавший "голые" биллборды.

Кроме того, та же реклама Садового была замечена возле киевского роддома. Наверное, пиарщики политика решили, что это более подходящее место для рекламы.