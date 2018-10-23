"Нужны италобандеровцы": в Италии выпустили карту с Крымом в составе РФ

Впору все бросать и узнавать, как на итальянский переводится слово "зрада".
Одна из итальянских специализированных фирм выпустила карту, на которой аннексированный РФ полуостров Крым значится "Федеральным субъектом России".
На этот факт обратил внимание пользователь Facebook Алексей Петров.
"Друзья! А есть кто в Италии из когорты очень непримиримых бандеровцев? Нужно некой картографической фирме вежливо обьяснить на пальцах - ЧЕЙ КРЫМ?", − написал он и присовокупил к посту фотографии пресловутой карты.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Париже в книжном магазине продавали глобусы с неукраинским Крымом и о том, что в Венгрии изъяли скандальную карту без Крыма и части Одесчины с Херсонщиной.