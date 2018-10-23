"Нужны италобандеровцы": в Италии выпустили карту с Крымом в составе РФ

Одна из итальянских специализированных фирм выпустила карту, на которой аннексированный РФ полуостров Крым значится "Федеральным субъектом России".

На этот факт обратил внимание пользователь Facebook Алексей Петров.

"Друзья! А есть кто в Италии из когорты очень непримиримых бандеровцев? Нужно некой картографической фирме вежливо обьяснить на пальцах - ЧЕЙ КРЫМ?", − написал он и присовокупил к посту фотографии пресловутой карты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Париже в книжном магазине продавали глобусы с неукраинским Крымом и о том, что в Венгрии изъяли скандальную карту без Крыма и части Одесчины с Херсонщиной.