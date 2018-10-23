В УПЦ МП заявляют о попытке захвата одного из храмов

23 октября 2018, 18:56

Захватить, по словам клирика московской церкви, пытались Свято-Анастасиевский храм при Бучанской исправительной колонии строгого режима № 85 в Киеве.

Свято-Анастасиевский храм при ИК №85
Свято-Анастасиевский храм при ИК №85 / news.church.ua

В УПЦ МП заявляют о том, что сегодня, 23 октября, была совершена попытка захвата одного из храмов патриархата - трое мужчин, из них двое священников УПЦ Киевского патриархата, якобы пытались "обманом попасть" в Свято-Анастасиевский храм при Бучанской исправительной колонии строгого режима № 85 в г. Киеве, однако им воспрепятствовала община, в комментарии для Информационно-просветительского отдела УПЦ МП заявил настоятель храма, заместитель главы отдела по делам молодежи по вопросам тюремного служения протоиерей Николай Могильный.

"Сегодня трое людей, из них двое священники Киевского патриархата, довольно настойчиво и нагло пытались проникнуть в храм святой Анастасии Узорешительницы. Узнав, что это клирики УПЦ КП, община тюремного храма стала на его защиту и не пустила провокаторов", - отметил священник.

Протоиерей московской церкви в связи с ситуацией заявил, что действия Киевского патриархата "явно свидетельствуют о настроениях, противоположных тем, которые декларирует их руководство".

В Свято-Анастасиевском храме, который действует при Бучанской исправительной колонии уже более 20 лет постоянно ведется пастырская и миссионерская работа.

"Здесь регулярно совершаются богослужения, исповедуются, причащаются заключенные. Есть мощная община, несколько священников и сотрудники Миссионерского отдела УПЦ проводят каждую субботу чтения, действует катехизаторская школа, в которой преподаватели занимаются с заключенными", - рассказал отец Николай.

Напомним, Русская православная церковь потребовала от Вселенского патриархата извиниться за "нанесение значительного ущерба мировому православию".

Как известно, 15 октября РПЦ заявила о прекращении церковных отношений с Константинополем "в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви".

Позже Варфоломей обвинил РПЦ в распространении "черной" пропаганды.

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УПЦ КП захват храм УПЦ МП
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