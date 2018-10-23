Гибель Поплавской: коллеги поделились трогательными воспоминаниями о яркой звезде "Дизель шоу"

Марина Поплавская / Фейсбук М.Поплавской

Погибшая в страшном ДТП участница "Дизель шоу" Марина Поплавская до последнего времени была учителем в житомирской средней школе №33.

Даже несмотря на загруженность из-за деятельности в шоу, коллеги по работе шли ей навстречу, создавая ей график, удобный для съемок программы.

По словам завуча школы Натальи Дзюмаги, уроки Марина Францевна вела всегда очень весело, и дети были от нее в восторге. Она умела занять их и завлечь, а также ставила вместе с ними спектакли и участвовала в школьной самодеятельности.

"Веселые отступления были всегда, я под дверьми не слушала, но там всегда было весело. Дети были в восторге от нее. Да и в учительской Марина часто что-то веселое рассказывала коллегам. Она двадцать лет проработала тут, в школе", - рассказала она.

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Как пишет aif.ua, в школе Марине Поплавской всегда шли навстречу и ее шесть часов распределяли на понедельник и вторник, когда у нее были свободные от выступлений в "Дизель шоу" и подготовки к ним дни.

"Дети души в ней не чаяли. Даже не знаю, как они воспримут ее трагический уход" - сообщила завуч.

Напомним, пострадавшая в результате ДТП актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко обратилась к поклонникам после выписки из больницы.

Ранее суд Киева избрал меру пресечения в отношении водителя автобуса Михаила Манюка, который стал участником смертельного ДТП, унесшего жизнь актрисы Марины Поплавской.