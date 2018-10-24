Эксперт прояснил ситуацию с предстоящим подорожанием тепла в Украине

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Заявление главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко о необходимости поднять стоимость отопления в регионах может быть заранее подготовленным оправданием за сбои в установлении тарифов на ЖКХ.

Такое мнение высказал эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко в эфире телеканала NewsOne.

"Поскольку сейчас, после повышения цены на газ необходимо срочно пересматривать тарифы и желательно до конца ноября это сделать, потому что в ноябре уже надо будет платить по новым тарифам. Логика такая, что тарифы были экономически необоснованные, а теперь необходимо провести основательные расчеты", - сказал Дяченко.

Эксперт отметил, что из-за подорожания газа, тарифы на тепло тоже пересчитают, но это потребует некоторого времени.

"Тарифы сейчас должны подняться, потому что топливная составляющая в тарифах на тепло составляет 70-80 процентов, поэтому надо срочно их пересматривать. Так как утверждают, что были экономически необоснованные тарифы на тепло, то недостаточно тарифы просто пересмотреть, их необходимо основательно пересчитать, а на это необходимо время", - рассказал эксперт.

При этом он отметил, что в текущем отопительном сезоне тарифы больше поднимать не будут.

Накануне министр социальной политики Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло и горячую воду в Украине могут вырасти с 1 декабря на 16 процентов.

"Новые тарифы на газ вводятся в действие с 1 ноября 2018 года. Процедура требует перерасчета коммунальных платежей на тепло и горячую воду... По моим предварительным расчетам, повышение составит 16 процентов", - сказал министр.

Ранее о повышении тарифов на отопление заявляла глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.