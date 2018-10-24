В Донецке бросили в подвал приветствовавшего оккупацию Донбасса экс-чиновника

Богачев пугал дончан "Правым сектором" / Фото: скрин из видео

В Донецке задержан боевиками "ДНР" и посажен в печально известный подвал бывший секретарь городского совета, член Партии регионов Сергей Богачев.

Как сообщают Новости Донбасса со ссылкой на собственные источники, в оккупированный город Богачев приехал на могилу отца, который был похоронен 40 дней назад.

В издании отмечают, что к экс-чиновнику не пускают родственников и адвокатов, а также не сообщают о состоянии его здоровья.

Официально обвинение Богачеву предъявлено не было. Однако источники сообщают, мужчина по имени Игорь Мартынов, который ранее называл себя "главой администрации" Донецка, обвинял бывшего секретаря горсовета в кражи печати в 2014 году.

Журналист Денис Казанский рассказывает, что Богачев во время оккупации Донецка боевиками активно поддерживал захватчиков и пугал местных жителей байками о стремящихся захватить город бойцах Правого сектора.

"Ирония судьбы. Богачев был тем, с кого в Донецке все и начиналось. Еще в январе 2014 он усиленно нагнетал в городе панику, запугивал дончан враньем о сотнях боевиков Правого сектора, которые якобы едут в город, чтобы захватить областную администрацию", - написал автор поста.

Напомним, ранее Казанский указал на то, что в России тамошние журналисты сделали поворот на 180 градусов в оценке деятельности бывшего главаря группировки боевиков "ДНР" Александра Захарченко и начали делать материалы о его преступных действиях.