"Остаться с церковью гонимой, истинной": Запорожские священники подтвердили верность Московскому патриархату

Богослужение / Запорожская епархия УПЦ

Священнослужители из Запорожской епархии УПЦ (МП) обратились с открытым письмом к предстоятелю этой церкви, митрополиту Онуфрию, выразив "единодушную поддержку канонической Православной церкви Украины".

Соответствующее сообщение в четверг, 25 октября, опубликовали представители епархиальной пресс-службы.

Также запорожские священнослужители утверждают, что "сегодня каноническая Церковь переживает непростой период своей истории - пренебрежительное отношение к мнению клира и мирян", а также "беспрецедентное попрание Вселенских патриархатом прав самоуправления и независимости УПЦ, дарованных в 1990 году". Кроме того, в Запорожской епархии выразили желание "остаться с Церковью гонимой, но стоящей на верной позиции, на позиции истинной Церкви".

Напомним, ранее сообщалось о том, что одесское духовенство подтвердило свою верность Московскому патриархату. До этого социологи провели опрос и выяснили, сколько прихожан УПЦ (МП) радуются идее автокефалии Украинской церкви.