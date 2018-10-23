Одесское духовенство подтвердило свою верность Московскому патриархату

митрополит Одесский Агафангел (Саввин) / eparhiya.od.ua

Священнослужители Одесской епархии поддержали сохранение нынешнего статуса Украинской православной церкви (Московского патриархата) и позицию ее предстоятеля— митрополита Онуфрия (Березовского).

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале епархии. Согласно тексту, тайное голосование по данному вопросу прошло во вторник, 22 октября, на общем собрании духовенства, на котором председательствовать митрополит Одесский Агафангел (Саввин).

"Всем присутствующим было предложено ответить на вопрос: "Поддерживаете ли Вы сохранение существующего статуса Украинской православной церкви и позицию ее предстоятеля, Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия?" На этот вопрос из 413 священнослужителей Одесской епархии, присутствовавших на собрании, 406 ответили "Да", 3 клирика ответили "Нет", а 4 воздержались, опустив пустые бюллетени в урну для голосования", — заявили священнослужители.

Напомним, ранее социологи выяснили, сколько прихожан УПЦ (МП) поддерживают имею автокефалии Украинской церкви. Позднее в Сети появилась информация, что в УПЦ (МП) готовят провокации против экзархов Вселенского патриархата.