Социологи выяснили, сколько прихожан УПЦ МП поддерживают автокефалию

Прихожане преимущественно поддерживают автокефалию / УНИАН

Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты исследования, согласно которым свыше половины прихожан поддерживают перспективу создания единой Украинской поместной церкви.

Как показывают результаты опроса, опубликованные на сайте соцгруппы, 54% респондентов позитивно относятся к идее предоставления УПЦ автокефалии.

Негативно воспринимают томос для Украины 19% опрошенных, а 19% заявили, что к данному вопросу равнодушны.

Уровень поддержки автокефалии на западе страны составляет 68%, а в центре немного меньше – 58%. При этом к созданию поместной церкви более расположены люди пожилого возраста – таких оказалось 61%, а среди молодежи несколько меньше – 41%.

Социологи оценили уровень поддержки среди исключительно прихожан УПЦ МП, среди которых 28% заявили, что поддержат автокефалию.

"36% всех опрошенных считают, что создание единой поместной церкви скорее объединит страну, 23% утверждают, что эта инициатива никак не повлияет на консолидацию общества. В то же время 24% говорят о возможном расколе", - сказано в результатах социсследования.

В опросе приняли участие 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось с 27 сентября по 4 октября 2018 года. Ошибка репрезентативности — не более 2,2%.

/ Фото: ratinggroup.ua

Напомним, Святейший Синод РПЦ решил разорвать отношения со Вселенским (Константинопольским) патриархатом.

Кроме того, Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.

Кроме того, УПЦ МП выступила с крайне резким заявлением из-за решений Вселенского Патриархата и предложила наложить анафему на Вселенского патриарха Варфоломея.

Позднее стало известно о том, что в храмах РПЦ перестали молиться за Вселенского патриарха Варфоломея I, тем самым перестав находиться в единстве с Константинопольским патриархатом.