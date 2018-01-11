Скандал в Запорожье. Священник УПЦ МП ушел из церкви из-за ее пророссийской позиции

Из-за пророссийской позиции УПЦ Московского патриархата запорожский иерей и клирик Покровского собора Анатолий Ревтов решил прекратить свое служение в этой церкви.

На такой решительный шаг его подтолкнуло собрание Запорожской епархии 10 января. На нем возник скандал из-за того, что Ревтов выступал на украинском языке, сообщает портал "Депо. Запорожье".

Собрание прошло в Свято-Покровском кафедральном соборе с участием представителей всех приходов Запорожской епархии, священников и мирян. Председательствовал митрополит Лука (Коваленко).

Все присутствующие начали обсуждать поступки отца Анатолия, а именно − его острые комментарии в соцсетях, содержащие критику пророссийского курса УПЦ МП (в частности, после скандала с отказом другого запорожского священника этой церкви отпевать погибшего ребенка, крещеного в Киевском патриархате).

"Люди, миряне, сразу как закричали:" Говорите на русском ". Я им говорю: "Украинский - мой государственный язык". А потом ко мне подбегает секретарь епархии, говорит: "Ты, когда к нам пришел четыре года назад, ты говорил на русском". Говорю ему: "Но после того ваше государство напало на мое государство. Люди меняются, я изменился ". Они кричали, толкались, думал, еще и побьют ", - сказал Ревтов.

"Выразить свою позицию Анатолию не дали - его прервали, потому что начал говорить на украинском языке", - пишет "Депо".

После этого он покинул собрание и решил, что продолжать служение в УПЦ МП не сможет.

"Эта церковь не является украинской. Она использует деньги Украины, зарабатывает на ней и одновременно ненавидит ее. Какая это украинская церковь, если в ней икона царя (российского – ред.) висит? Я единственный в епархии вел службы на украинском - полтора года подряд. Однажды я пытался начать проповедь по-украински, а в другой раз просто говорил им с людьми в соборе - оба раза настоятель меня за это ругал - мол, тебя здесь никто не поймет ", - сказал отец Анатолий.

Напомним, ранее в УПЦ МП заялвляли о том, что не видят аморальности в отказе отпеть ребенка.