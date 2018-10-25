"Сталинский патриархат": во Львове атаковали храм УПЦ МП

Во Львове церковь УПЦ МП обклеили плакатами / upc.lviv.ua

В ночь с 20 на 21 октября во Львове неизвестные наклеили на стены и двери церкви УПЦ МП плакаты с изображением советского диктатора Иосифа Сталина и надписью "Сталинский патриархат".

При этом плакаты были развешаны на стенах храма св. князя Владимира, рассказали в пресс-службе Львовской епархии УПЦ МП.

В сообщении отмечается, что храма князя Владимира в феврале 2018 года уже пострадал в результате поджога, и сейчас восстанавливается на средства прихожан, при этом виновников преступления до сих не нашли.

"Президент Украины Петр Порошенко лично гарантировал свободное определение для каждого гражданина какую Церковь посещать и мирное решение всех проблем, которые возникнут в переходный период", -добавили во Львовской епархии УПЦ МП.

Напомним, ранее в УПЦ МП заявили о попытке захвата Свято-Анастасиевского храма при Бучанской исправительной колонии строгого режима № 85.