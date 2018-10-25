Украинцы опередили сирийцев по полученным видам на жительство в ЕС втрое

segodnya.ua

Мигранты из Украины получили больше всего первичных видов на жительство в Евросоюзе в 2017 году, опередив сирийских беженцев втрое.

Соответствующие данные приводятся в докладе Евростата.

"В 2017 году граждане Украины занимают первом месте в Евросоюзе по числу первичных видов на жительство, такие документы получили 662 тыс. человек (88 процентов выданы в Польше)", - отмечается в заявлении.

Сирийцы заяняли вторую строчку рейтинга - в 2017 году вид на жительство в ЕС получили 223 тыс. беженцев (более 60 процентов из которых проживают в Германии).

Из доклада следует, что больше всего видов на жительство (32 процента) выдается с целью трудоустройства.

Всего за 2017 год было выдано более 3 млн разрешений.

Ранее сообщалось, что с 20 марта 2018 года территорию Украины покинули более 619 тыс. человек.

В августе глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что ежегодно из Украины выезжают около 1 млн жителей страны.

"У нас действительно катастрофическая ситуация - примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится", - сказал Климкин.