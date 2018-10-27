В Крыму решили отжать имущество Меджлиса

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Имущество Меджлиса крымско-татарского народа в аннексированном Россией Крыму может быть "национализировано".

В частности, Меджлис может лишиться штаб-квартиры на улице Шмидта в Симферополе. В ней планируется открыть музей крымско-татарского народа. Кроме того, может быть национализировано и здание в поселке Пионерское.

"Там планировали открыть медицинский центр, больницу, женскую консультацию. Но так и не открылось ничего. Миллионы долларов туда были потрачены, но служить жителям Крыма это заведение так и не стало", — заявил заместитель муфтия Айдер Исмаилов.

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Он также решил, что имущество, которое принадлежало фонду "Крым", президентом которого являлся Мустафа Джемилев, является народным, сообщает "Крыминформ".

"Оно было приобретено на благотворительные средства. А это не является имуществом какого-то одного лица или группы лиц. Поэтому курултай мусульман Крыма решил, что Духовное управление мусульман Крыма должно взять это имущество на себя от имени народа", — добавил Исмаилов.

Напомним, ранее крымские татары поставили Порошенко ультиматум по Крыму.