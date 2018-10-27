Американская делегация оценила инфраструктуру ВМС на Азовском море

Дипломаты из США проинспектировали ВМС в Бердянске / Фото: Twitter/U.S. Embassy Kyiv

Посол США в Украине Мари Йованович вместе с другими американскими дипломатами посетила 27 октября Бердянск.

Как сообщает пресс-служба командования ВМС Украины, они осмотрели корабли и объекты инфраструктуры ВМС на азовском направлении.

Отмечается, что Йованович обсудила с командующим ВМС адмиралом Игорем Воронченко безопасность в регионе и приоритетные пути дальнейшего сотрудничества.

После осмотра судов, базирующихся в Азовском море, дипломаты уделили внимание пунктам постоянной дислокации морских пехотинцев в Запорожской области.

Мари Йованович с украинскими моряками / Фото: Twitter/U.S. Embassy Kyiv

"США поддерживают право Военно-Морских Сил ВС Украины свободно работать в украинских водах в Азовском море" — говорится в сообщении посольства США в Twitter.

Напомним, европейский парламент принял подготовленную накануне резолюцию по ситуации в Азовском море, в которой призывает к ужесточению санкций против России.