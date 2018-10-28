Депутат Рады призвала "отвечать" на диверсии в украинских арсеналах взрывами на российских складах

Татьяна Черновол

Депутат украинского парламента (фракция "Народный фронт") Татьяна Черновол предложила симметрично "отвечать" на взрывы в украинских арсеналах диверсиями на военных складах, расположенных в России и на временно оккупированных боевиками территориях.

"Знаете, у нас такая беда — в последнее время взрывались наши склады с боеприпасами. Знаете, такие же склады есть на оккупированной территории, откуда стреляют в нас, такие же есть на границе с Украиной с российской стороны, те, что стреляют в нас. Никакого ответа на диверсии на украинских складах не случилось", — заявила она в эфире украинского ТВ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Черниговщине, близ населенного пункта Ичня, произошли крупные взрывы на артиллерийских складах.