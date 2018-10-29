Оккупанты подозревают нового "вице-премьера" Крыма в работе на Украину - блогер

/ Ирина Кивико, новый "вице-премьер" оккупированного полуострова

Свеженазначенный "вице-премьер" оккупационно-коллаборантской "власти" оккупированного Крыма Ирина Кивико подозревается оккупантами в работе на Украину.

"Говорят, новая крымская вице-премьерша агент хунты. Или наоборот - братец-казачок засланный", - сообщает блогер с ником "RoksolanaToday&Крым" на своей странице в Twitter.

Говорят,новая крымская вице премьерша агент хунты

Или наоборот-братец казачок засланный

Присмотритесь,что тут и как pic.twitter.com/g5bQtoKeoT — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 28 жовтня 2018 р.

Кроме этого, в Сети упорно циркулирует информация о том, что родной брат Кивико живет в Украине и к тому же якобы работает в Администрации президента.

Читайте такжеВ России по делу вице-премьера Крыма арестовали двух чиновниковНапомним, вице-премьера аннексированного Россией Крыма Виталия Нахлупина задержали из-за обвинений в хищениях при распределении дорожных тендеров.

Позже стало известно, что прокуратура автономной республики Крым будет обращаться с официальным требованием к России с целью экстрадировать бывшего депутата Верховной Рады, вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина.