У Авакова потратят миллион на ремонт туалета

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Министерство внутренних дел Украины потратит свыше 1 млн грн на капитальный ремонт мужского и женского туалетов в ведомственном Центре культуры и искусств.

Об этом говорится в тендере МВД, опубликованном в электронной системе госзакупок ProZorro.

Стоимость тендера 1 098 132 гривен.

Речь идет о туалетах на первом этаже Центра на улице Богомольца, 12 в Киеве.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что россияне хотят вызвать у мира усталость от Украины.

По его словам, то, что "историю о тотальной коррупции в Украине популяризируют за рубежом", не обходится без участия России. И это делается для того, чтобы сформировать негативный имидж Украины.

"Россияне хотят создать усталость во всем мире от Украины. У нас есть проблемы внутри, их надо решать - это очевидный факт. Но вместе с негативным явлением у нас есть прогресс", - сказал премьер.