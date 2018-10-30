У Авакова потратят миллион на ремонт туалета

Речь идет о туалетах на первом этаже Центра на улице Богомольца, 12 в Киеве.
Министерство внутренних дел Украины потратит свыше 1 млн грн на капитальный ремонт мужского и женского туалетов в ведомственном Центре культуры и искусств.
Об этом говорится в тендере МВД, опубликованном в электронной системе госзакупок ProZorro.
Стоимость тендера 1 098 132 гривен.
Речь идет о туалетах на первом этаже Центра на улице Богомольца, 12 в Киеве.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что россияне хотят вызвать у мира усталость от Украины.
По его словам, то, что "историю о тотальной коррупции в Украине популяризируют за рубежом", не обходится без участия России. И это делается для того, чтобы сформировать негативный имидж Украины.
"Россияне хотят создать усталость во всем мире от Украины. У нас есть проблемы внутри, их надо решать - это очевидный факт. Но вместе с негативным явлением у нас есть прогресс", - сказал премьер.