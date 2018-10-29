Супрун требует полицейского сопровождения для бригад скорой помощи

Ульяна Супрун обеспокоена безопасностью медиков / УНИАН

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила о необходимости сопровождения бригад скорой помощи по их требованию, которое должны осуществлять патрульные полицейские.

В Facebook чиновница написала, что на протяжении 2013 -2017 годов в Украине было зарегистрировано 543 преступления в отношении медработников во время исполнения служебных обязанностей, причем три случая закончились смертью.

"Однако, как показывает практика, после угроз и легких телесных повреждений работники бригад экстренной медицинской помощи обычно не обращаются в правоохранительные органы, объясняя это отсутствием времени, средств на получение надлежащей правовой помощи для защиты своих прав и тому подобное. Подобные случаи часто не фиксируются в статистике, а конфликты и угрозы не берутся на учет", - написала Супрун.

Министр констатировала, что медики неоднократно получали отказ, когда озвучивали правоохранителям просьбу о необходимости полицейского сопровождения.

По словам Супрун, ведомство совместно с Национальной полицией разрабатывает проект по внедрению сопровождения медицинского работника полицейскими (по обращению) и установлению уголовной ответственности за угрозы и посягательство на жизнь медиков во время выполнения ими служебных обязанностей.

Как известно, 28 октября в Черноморске в Одесской области во время вызова на медиков напал мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Фельдшер получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, а водитель скорой помощи – многочисленные ссадины и ушибы.

Напомним, ранее Супрун заявила, что благодаря государственной программе "Доступные лекарства" в Украине на 17 тысяч уменьшилось количество вызовов неотложной медицинской помощи, связанное с сердечно-сосудистыми заболеваниями.