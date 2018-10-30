Оккупанты в Крыму с размахом отпраздновали столетие комсомола

В Севастополе члены коммунистической партии растянули на неделю празднование 100-летия комсомола.

Как сообщают Крым.Реалии, 29 октября прошел очередной митинг, организованный у памятника комсомольцам.

Руководитель севастопольских коммунистов Василий Пархоменко торжественно заявил, что "никто не может ничего плохого сказать о комсомоле", потому что в комсомоле было "только хорошее".

Отмечается, что в мероприятии приняли участие бывшие комсомольцы, которым вручили почетные знаки, грамоты и благодарности.

На митинг участники акции принесли портрет Сталина, самодельные плакаты и коммунистические газеты. Всего у памятника собралось порядка 150 человек. Мероприятие прошло под аккомпанемент военного оркестра.

Ранее коммунисты Севастополя уже собирались по случаю 100-летия комсомола. Тогда они начали свою акцию с минуты молчания в память о российском и советском певце Йосифе Кобзоне.

Журналист Денис Казанский в Facebook написал, что годовщину комсомола помпезно отметили во многих оккупированных Россией городах, в том силе и в аннексированном Крыму.

"В Луганске по случаю юбилея выпустили почтовые марки. В Крыму переодели детей в красные галстуки, пели и плясали. В Донецке хотели вскрыть письмо от комсомольцев 1971 года (не смогли - оказалось, что "капсулу времени", в котором оно хранилось, украли)", - сообщил он.

Как ранее сообщалось, боевики "ДНР" основали "пионерское движение", участники которого будут именоваться "захаровцы" — в честь главаря террористической организации Захарченко.