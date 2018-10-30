Томос об автокефалии: в УПЦ КП начнут возносить молитвы за патриарха Варфоломея

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Священнослужители, относящиеся к УПЦ (КП) будет поминать в молитвах Вселенского патриарха Варфоломея.

Соответствующее решение Священного Синода было опубликовано в Сети. Согласно документы, архиереям УПЦ (КП) был поручено в кафедральных соборах на богослужениях возносить отдельные молитвенные просьбы о Вселенском патриархе Варфоломее.

Кроме того, стало известно, что в Архиерейском объединительном соборе, на котором планируется оформить создание Украинской поместной церкви, должны принимать минимум десять архиереев УПЦ Московского патриархата.

Напомним, ранее сообщалось о том, что патриарх Варфоломей назвал мотивы предоставления томоса об автокефалии УПЦ.