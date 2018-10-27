Предстоятель УАПЦ сделал неожиданное заявление о выборах главы Единой украинской церкви

Митрополит Макарий / church.net.ua

Предстоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий (Малетич) заявил о том, что не выдвигал свою кандидатуру в качестве главы Единой украинской церкви.

"Я свою кандидатуру не выдвигаю. Я буду поддерживать того, кого предложит Вселенский патриарх", – подчеркнул митрополит в комментарии, сообщает zik.ua.

В свою очередь представитель Московского патриархата Василий Анисимов скептически оценил процедуру выдвижения кандидатов главы Единой украинской церкви.

"Выборы они провели, а единственным кандидатом оказался Филарет. Это очень "демократично", – иронично заметил он.

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Когда же соберется Объединительный собор, на котором изберут председателя Единой украинской церкви –пока что неизвестно. Впрочем, с единым кандидатом архиереи Киевского патриархата уже определились. Единогласно новым председателем видят патриарха Филарета, подчеркивается в материале.

Ранее митрополит Макарий заявил о том, что название, устав и модель поместной православной церкви должны быть согласованы перед проведением Архиерейского объединительного собора.

Напомним, накануне патриарх Филарет заявил о том, что Россия готовит военное вторжение под предлогом защиты русской церкви в Украине.

Как известно, с предстоятеля Украинской православной церкви (Киевского патриархата) патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви архиепископа Макария Вселенский патриархат снял анафему.