Боевики "кошмарили" Приазовье и понесли потери

В понедельник на Донбассе были уничтожены три боевика, узнали в разведке / Reuters

Во вторник, 30 октября, на Донбассе в районе операции Объединенных сил боевики 21 раз прицельно открывали огонь по позициям украинских войск, в частности, шесть раз применили запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение.

После 17:00 противник сосредоточил почти все свои огневые усилия на Приазовье, защитники Украины открывали ответный огонь, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

По данным ведомства, разведка узнала, что за прошедшие сутки были уничтожены три террориста, а два — получили ранения.

Напомним, в начале сентября офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на востоке Украины за восемь месяцев 2018 года были уничтожены 567 боевиков, а более 890 — ранены.