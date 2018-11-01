В Минифраструтуры отреагировали на "российский Крым" в презентации главы Укртрансбезопасности

Михаил Ноняк удивил презентацией с "российским Крымом" / Фото: Украинские новости

В Министерстве инфраструктуры Украины инициировали разбирательство после выступления главы Укртрансбезопасности Михаила Ноняка, который во время доклада в офисе Европейской Бизнес Ассоциации в Киеве показал в презентации карту с "российским Крымом".

"Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян дал поручение начать служебное расследование из-за использования головой Укртрансбезопасности Михаилом Ноняком карты с "российским" Крымом", - сообщила в Facebook пресс-секретарь ведомства Марина Томко.

/ Фото: Украинские новости

На своей странице в соцсети Ноняк заявил, что скандальную карту впервые увидел во время выступления, а готовили ее его подчиненные из Укртрансбезопасности.

"Произошло недопустимое! В презентации была использована карта Европы, на которой Крым был обозначен как российский! Такой поступок не может остаться без реакции! Что это? Сознательная, умышленная провокация против государственного органа или против меня лично, или нечаянная, бессознательная ошибка чиновника?" - заявил он.

Глава Укртрансбезопасности заявил, что со своей стороны подал заявление по данному факту в Службу безопасности Украины.

Напомним, ранее в Житомире разгорелся скандал вокруг местной сети "Sharikava", которая на своем сайте опубликовала карту Украины без Крыма.