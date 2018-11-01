"Десятки — уничтожены": офицер ВСУ назвал потери боевиков за октябрь

На Донбассе в октябре были уничтожены десятки боевиков, сообщил офицер ВСУ / Reuters

Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на Донбассе на протяжении октября воины операции Объединенных сил ответным огнем ликвидировали около 73 боевиков, а приблизительно 133 террориста получили ранения.

Также противник понес небоевые потери (суицид, нарушение мер безопасности, ДТП, смерть в результате болезни) — не стало восемь боевиков, а 15 — пострадали, написал офицер на своей странице в Facebook.

"По итогам октября в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" были ликвидированы около 73 боевиков и около 133 наемников получили ранения различной степени тяжести", — отметил он.

Напомним, в начале сентября Анатолий Штефан написал, что на востоке Украины за восемь месяцев 2018 года были уничтожены 567 боевиков, а более 890 — получили ранения.