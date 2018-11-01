"Десятки — уничтожены": офицер ВСУ назвал потери боевиков за октябрь

На Донбассе за прошлый месяц были ранены свыше 130 террористов, сообщил "Штирлиц".
Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на Донбассе на протяжении октября воины операции Объединенных сил ответным огнем ликвидировали около 73 боевиков, а приблизительно 133 террориста получили ранения.
Также противник понес небоевые потери (суицид, нарушение мер безопасности, ДТП, смерть в результате болезни) — не стало восемь боевиков, а 15 — пострадали, написал офицер на своей странице в Facebook.
"По итогам октября в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" были ликвидированы около 73 боевиков и около 133 наемников получили ранения различной степени тяжести", — отметил он.
Напомним, в начале сентября Анатолий Штефан написал, что на востоке Украины за восемь месяцев 2018 года были уничтожены 567 боевиков, а более 890 — получили ранения.