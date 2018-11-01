"Опять дети и оружие, они е..нулись": В Керчи россияне вновь устроили милитаристское мероприятие

В городе Керчь во временно аннексированном полуострове Крым началась "детская оздоровительная юнармейская смена" на базе оздоровительного лагеря "Черноморочка".

На это обратил внимание на своей странице в социальной сети Facebook журналист Михаил Батрак. "В городе Керчь, где еще совсем недавно произошла трагедия со стрельбой, унесшая жизни более 20 человек, стартовала детская оздоровительная юнармейская смена на базе ДОЛ "Черноморочка". Опять дети и оружие, и не где-то, а в Керчи. Они там совсем е...нулись", − написал он.

По его словам, организатором мероприятия является "начальник регионального штаба "Юнармии"" в Крыму − Олег Криворученко.

"Отряды участвуют в работе интерактивных военно-прикладных площадок. Огневая подготовка - одна из важнейших дисциплин для военнослужащего. В первую очередь, это боевое оружие, с которым работает. Поэтому надо знать все нюансы, технические характеристики оружия, уметь собирать и разбирать его", − говорится в описании "юнармейской смены" в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Джанкое провели "милитаристский детский шабаш". Позднее, 17 октября в Керчи 21-летний Владислав Росляков устроил расстрел в политехническом колледже, а затем покончил с собой.