Харьковская епархия заявила о верности Московскому патриархату

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Духовенство Харьковской епархии подтвердило свою верность Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

"Собравшееся духовенство во главе с архиереем засвидетельствовали верность канонической Украинской Православной Церкви во главе с ее Предстоятелем Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием", - сообщила пресс-служба Харьковской епархии.

В октябре о поддержке УПЦ МП заявили Сумская, Днепропетровская, а также Полтавская, Запорожская, Одесская, Херсонская, Ровненская и Кировоградская епархии.

17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

В октябре РПЦ заявила о прекращении церковных отношений с Константинополем "в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви".