Сын нардепа Оксаны Билозир возглавил крупную госкомпанию

Сын Оксаны Билозир назначен на госслужбу / Фото: Bilozir Andriy / Facebook

Сын известной украинской певицы, народного депутата, экс-министра культуры и кумы президента Оксаны Билозир Андрей возглавил национальную акционерную компанию "Украгролизинг".

Как сообщается в распоряжении Кабинета министров, решением правительства Андрей Билозир назначен исполняющим обязанности гендиректора агрокомпании 31 октября 2018 года.

Решение о назначении подписал премьер-министр Владимир Гройсман.

"Назначить Билозира Андрея Игоревича исполняющим обязанности генерального директора Национальной акционерной компании "Украгролизинг" до назначения в установленном порядке генерального директора указанной Компании", - говорится в документе.

Как известно, 36-летний Билозир ранее был депутатом Киевского городского совета. Согласно его электронной декларации, он является собственником компании-поставщика запчастей к импортной сельскохозяйственной техники "Артагро", рекламной компании "Овербренд" и предприятия по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудованию "ЖЛК Будпласт". Также сын нардепа владеет авторскими правами на музыку своего отца — композитора, народного артиста Украины Игоря Билозира.

Напомним, певица Оксана Билозир приняла присягу народного депутата не сразу после парламентских выборов, а несколько позже.