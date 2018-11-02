В УПЦ МП обвинили константинопольского архиепископа в незнании богословия

УПЦ МП не согласна с заявлениями Константинополя / church.ua

Председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент прокомментировал недавнее заявление архиепископа Константинопольского патриархата Иова о том, что на законных основаниях Московский патриархат на территории Украины больше не существует.

Как сообщает RT, Климент обвинил Иова в незнании текста Евангелия поскольку там главой церкви называется не начальник, а тот, кто для всех является слугой. Он сделал вывод, что это сводит к нулю все привилегии Константинополя.

"...первое - этот архиепископ не представляет себе реалии украинской церковной жизни, а второе - он, скорее всего, плохо учился в богословской школе и не знает прописных истин, которые известны даже маленьким деткам в воскресной школе", - заявил Климент.

Священнослужитель напомнил, что Византийская империя со столицей в Константинополе распалась свыше 500 лет назад, поэтому законы этого экс-государства не могут влиять на решения УПЦ МП.

Напомним, ранее резонанс вызвало заявление представителя Константинопольского патриархата архиепископа Телмисского Иова о том, что "с канонической точки зрения" УПЦ МП "больше не существует".