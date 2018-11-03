Визы и разрыв дипотношений: дипломат рассказал о "зачистке пропутинского бизнеса" в Украине

Александр Хара / Главред

Из-за войны между Украиной и Россией логически могут быть введены некоторые ограничения, заявил украинский дипломат Александр Хара.

Он подчеркнул, что не против введения визового режима с РФ, однако в ответ на это Россия также может симметрично ввести визовый режим для украинских граждан.

"Надо смотреть на это в комплексе – и разрыв дипломатических отношений, и ограничение количества тех, кто едет в РФ... А дальше – взяться за российский бизнес, "Сбербанк", ВТБ, олигархов, приближенных к Путину, которые контролируют украинские облгазы и облэнерго. Все это мы должны зачищать и уменьшать присутствие системного пропутинского бизнеса тут. Надо привлекать чистый западный бизнес, который принесет нам не коррупцию, а чистые западные подходы", - добавил Хара в комментарии "Обозревателю".

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не станет закрывать российские генконсульства из-за возможного зеркального ответа Москвы.