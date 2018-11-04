"На крюках тела убитых животных": в Одессе шокированы жутким мероприятием в ресторане

4 ноября 2018, 02:39

Очевидцы рассказывают, что гигантские туши охраняли нанятые титушки.

  • Туши животных в центре Одессы Фото: Facebook/Демьян Ганул
  • Туши животных в центре Одессы Фото: Facebook/Демьян Ганул
  • Туши животных в центре Одессы Фото: Facebook/Демьян Ганул
  • Туши животных в центре Одессы Фото: Facebook/Демьян Ганул
  • Туши животных в центре Одессы Фото: Facebook/Демьян Ганул

В Одессе на известной пешеходной улице Дерибасовской местный ресторан "Стейк Хаус" устроил праздник с трупами животных и отрядами титушек.

"Придя на место событий, я увидел что-то вроде Средних веков: на перекрытом участке попросту висели на крюках тела убитых животных, по периметру охраняли аморальные титушки, которые не позволяли людям пройти по установленному настилу", - написал об инциденте в Facebook одессит Демьян Ганул.

Очевидец происшествия рассказал, что охранники туш животных отгоняли людей от средневекового действа. Одессит добавляет, что нанятые руководством ресторана титушки не позволяли подойти к настилу. А когда он попытался это сделать, едва не совершили на него нападение.

"Так вот, в центре города, непонятный коммерсант перекрывает главную улицу, вывешивает мертвых животных, где гуляют наши дети и привыкают к жестокости, так еще предоставляют услуги люди, которые вместо решения конфликта провоцируют на этот конфликт", - подытожил Ганул.

Активист заявил, что будет требовать от местной власти Одессы отреагировать на действия бизнесменов.

Напомним, в Одессе жестоко избили учителя физики Ришельевского лицея Павла Виктора, который опубликовал на YouTube почти 500 видеоуроков по физике и в 2009 году был признан учителем года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Одесса ресторан титушки мероприятие животные
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
02:53
На Харьковщине нашли мертвой пропавшую девочку
02:39
"На крюках тела убитых животных": в Одессе шокированы жутким мероприятием в ресторане Фото
02:25
Голод и войны: эколог предупредила о катастрофических последствиях изменения климата Видео
01:51
Сумская рассказала, чем ее очаровал сексуальный Винник Видео
01:33
Социологи выяснили, сколько украинцев обманом учатся в Польше бесплатно
01:09
"Восхваляли фашизм": очевидец бойни украинцев в метро Рима шокирован инцидентом
00:46
В Норвегии российский Ту-142 устроил провокацию с кораблями НАТО
00:24
В Сети появился новый тизер третьего сезона сериала "Настоящий детектив" Видео
00:02
Ученые назвали пять продуктов, провоцирующих целлюлит
03 ноября, суббота
23:38
"Не готовы воевать с Россией ради Украины": экс-посол озвучил позицию США по Донбассу
23:11
Студентка из Вьетнама завоевала титул Мисс Земля-2018 Фото
22:45
В Москве актрисе Татьяне Васильевой придавило голову дверью в метро
22:26
В Украине прошли исторические боевые испытания ракет С-300В Видео
22:20
"Кусок го*на": ультрас с трибун потроллили "ватного" футболиста Олимпика Видео
21:33
Дипломат заявил, что депутаты во время визита в США мешали получить Украине оружие
21:20
Гибель Поплавской: близкая подруга раскрыла главную тайну звезды "Дизель шоу" Видео
21:01
"Ей наср*ть на все": астролог назвал причины брачной несопоставимости Лободы и Линдеманна
20:50
Автокефалия УПЦ: в России патриарха Варфоломея обвинили в попытке расчленения РПЦ Видео
20:31
Леонила Гузь показала платье за 10 тысяч долларов для конкурса Мисс мира
20:30
"Свернул на могилки": священник УПЦ МП рассказал, почему джипом раскатал десяток надгробий Фото Видео
20:03
Что нельзя делать в день Казанской Божьей Матери-2018, а что нужно
19:58
"Уклон в папизм" и "госпереворот" в Киеве: в Госдуме закатили истерику из-за соглашения Украины с Варфоломеем Видео
19:54
"Два выродка": в МИД РФ связали драку украинцев в метро Рима с Майданом
19:30
Пушкин, Чехов, Достоевский: украинский писатель назвал причины любви украинцев к России
19:26
Шахтер — Динамо 2:1, подопечные Фонсеки одержали волевую победу в Харькове Видео
18:55
Турецкие миротворцы на Донбассе и аннексия Крыма: о чем говорили в Стамбуле Порошенко и Эрдоган Фото Видео
18:30
В Сирии взорвали штаб российских "охотников на ИГИЛ": СМИ рассказали о погибших Видео
18:10
Эрдоган назвал сроки подписания соглашения о ЗСТ между Украиной и Турцией Видео
18:06
Пиджак на голом теле: в Сети расхвалили фото Насти Каменских в экстравагантном образе Видео
17:50
Россия депортирует в Украину снайпера боевиков "ДНР"
17:20
Визы и разрыв дипотношений: дипломат рассказал о "зачистке пропутинского бизнеса" в Украине
16:51
В Египте разбился российский истребитель: названы возможные причины крушения Видео
16:49
Яценюк назвал главную задачу Украины в 2019 году
16:45
Автокефалия УПЦ: Филарет рассказал о сроках объединительного собора Видео
16:21
В прокуратуре раскрыли подробности задержания экс-главы Апелляционного суда Крыма Фото Видео
16:18
Яценюк и Аваков представили программу соцобеспечения работников Нацполиции и ГСЧС Фото Видео
15:49
"Пусть завидуют "попке как у Ким": Настя Каменских похвасталась аппетитными ягодицами Видео
15:47
Климкин заявил об "остаточном прощавай" русскому православию
15:25
Варфоломей сказал Порошенко "спасибо" за Андреевскую церковь
15:24
"Неотразима и молода!": Алла Пугачева покорила внешним видом в клипе друга Видео
15:20
Побить достижение Формана: Владимир Кличко заговорил о своем возвращении в бокс
14:57
Попал в больницу с инсультом: автор хитов Кобзона и Ротару находится в коме – СМИ
14:34
В Москве у знакомого "архангельского террориста" нашли бомбу — СМИ Видео
14:28
"Эталон красоты": Оля Полякова похвасталась стройной фигурой на отдыхе
14:26
Блокада Азовского моря: эксперт рассказал о контрмерах против России Видео
14:09
СМИ узнали о необычной трагедии в Киеве Видео
14:08
В РПЦ пришли в ярость из-за соглашения Порошенко и Варфоломея о независимой УПЦ
14:00
"Просился в землю": вдова Караченцова рассказала о последних днях знаменитого актера Видео
13:37
"Разыскивали за госизмену": в Киеве задержан экс-глава Апелляционного суда Крыма — СМИ
13:28
"Это же все история": Дима Коляденко высказался о советских памятниках в Украине
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять