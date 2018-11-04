"На крюках тела убитых животных": в Одессе шокированы жутким мероприятием в ресторане

В Одессе на известной пешеходной улице Дерибасовской местный ресторан "Стейк Хаус" устроил праздник с трупами животных и отрядами титушек.

"Придя на место событий, я увидел что-то вроде Средних веков: на перекрытом участке попросту висели на крюках тела убитых животных, по периметру охраняли аморальные титушки, которые не позволяли людям пройти по установленному настилу", - написал об инциденте в Facebook одессит Демьян Ганул.

Очевидец происшествия рассказал, что охранники туш животных отгоняли людей от средневекового действа. Одессит добавляет, что нанятые руководством ресторана титушки не позволяли подойти к настилу. А когда он попытался это сделать, едва не совершили на него нападение.

"Так вот, в центре города, непонятный коммерсант перекрывает главную улицу, вывешивает мертвых животных, где гуляют наши дети и привыкают к жестокости, так еще предоставляют услуги люди, которые вместо решения конфликта провоцируют на этот конфликт", - подытожил Ганул.

Активист заявил, что будет требовать от местной власти Одессы отреагировать на действия бизнесменов.

Напомним, в Одессе жестоко избили учителя физики Ришельевского лицея Павла Виктора, который опубликовал на YouTube почти 500 видеоуроков по физике и в 2009 году был признан учителем года.