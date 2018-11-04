"Схема воровства": СМИ рассказали о провале новой системы питания в ВСУ

Стало известно о провале новой системы питания в ВСУ / ТСН.ua

В зоне проведения ООС процветает схема воровства продуктов, которые предназначены для солдат ВСУ.

При этом эксперты прямо называют новую систему "новой схемой воровства", а компании, ранее работавшие на аутсорсинге и отвечавшие за весь производственный цикл до подачи солдату на стол, теперь, низведенные до уровня снабженцев, ничего с этим поделать не могут, говорится в материале zn.ua.

"Упомянутые Бирюковым (советник министра обороны - ред.) "на ремонт столовых и закупку оборудования" 130 миллионов с ... рапортами из войсковых частей, военных учебных заведений и докладом начальника Генерального штаба об отсутствии столовых (или отремонтированных на 5%!), об отсутствии технологического оборудования согласовываться не хотят. Ну никак! Возможно, многое прояснится, когда итоги подведет военная контрразведка СБУ. Возможно. Будем надеяться, что ее сотрудников не станут кормить тест-обедом в одной из экспериментальных солдатских столовых", - подчеркивается в статье.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что под Марьинкой разведчика ВСУ забил до смерти командир.