"Ее убили": по Украине пройдет серия акций в память погибшей Екатерины Гандзюк

4 ноября 2018, 17:19

Памятные акции анонсированы в шести городах Украины.

Гандзюк
Гандзюк умерла в больнице, так и не выздоровев полностью после нападения / Фото: скриншот из видео

В память умершей 4 ноября советницы мэра Херсона и общественной активистки Екатерины Гандзюк, пострадавшей от нападения с применением кислоты, в ряде украинских городов пройдут памятные акции под общим названием "Ее убили".

"Ее убили. Она не пережила нападение. Мы ждем объективных данных. Мы продолжаем требовать имена заказчиков. Теперь уже убийства. Ждем всех неравнодушных в 19:00 под МВД на Богомольца. Будем вспоминать нашу Катю", - говорится в описании мероприятия в соцсети Facebook, проведение которого запланировано в Киеве.

Читайте также"Как всегда, виноват Путин?": в Сети отреагировали на смерть Екатерины ГандзюкПомимо Киева, такие же акции пройдут во Львове, Харькове, Хмельницком, Одессе и Житомире.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Нападение признали покушением на убийство.

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в совершении нападения, четверо из них сознались в причастности к преступлению. Суд решил, что трое из задержанных должны находиться под стражей, а еще двоих — отпустил под домашний арест. 

Днем 4 ноября стало известно, что Гандзюк скончалась в больнице. Позже в Сети появилась информация, что причиной смерти активистки стал оторвавшийся тромб.

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Киев Украина акция смерть память умерла Екатерина Гандзюк
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