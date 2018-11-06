Известный диссидент сравнил "хаос" в Украине с ломкой наркомана

Украинцы

Украина переживает "хаос", поскольку старая система уже "сломана", а новая еще не "выстроена".

Такое мнение выразил советский диссидент, глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс в интервью "Апострофу".

"У нас сломана старая система отношений, которая существовала в Советском Союзе, как в одном из образов Евразии. Будущее европейское, если мы, дай Бог, дойдем до Европы, еще не построено. Мы сейчас находимся в хаотическом состоянии", - считает Зисельс.

По его словам, из-за того, что страна пока еще нетвердо встала на путь к европейскому будущему, украинцы сегодня деморализованы и дезориентированы.

"Я бы сравнил это с абстинентным синдромом, с ломкой наркомана, которому перестали давать наркотики. Идеология и насилие в Советском Союзе - это было сродни наркотику, люди к ним привыкли. Поэтому, когда это отпало, хотя лжи и сегодня хватает (...) Люди почувствовали вот эту ломку. Они деморализованы, они дезориентированы. Из этого хаоса должно вырастать что-то другое, и на это работает гражданское общество. К сожалению, государство мало на это работает", - заключил он.

В сентябре глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что ежегодно страну покидают около 1 млн жителей.

"У нас действительно катастрофическая ситуация - примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится", - сказал Климкин.