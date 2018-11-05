Нардеп Паламарчук резко отверг обвинения в причастности к убийству Гандзюк

5 ноября 2018, 23:27

Народный избранник заявил, что если к этому делу причастен один из его помощников, то он за него не в ответе.

Позднее комментарий Паламарчука сократили/ solidarnyst.org

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Николай Паламарчук резко опроверг сообщение журналистов о возможной его причастности к убийству общественной активистки Екатерины Гандзюк.

"Я не знаю, что в этой ситуации комментировать. Я ничего не знаю ни о деньгах, которые, по распространенной в СМИ информации, мой помощник Игорь Павловский, вероятно, кому-то передавал, ни кому эти деньги были предназначены. Имел я отношения с Екатериной Гандзюк? Не имел. Был у меня мотив желать ей зла? Нет, не было. Осуждаю ли я это преступление? Конечно, да! Я точно знаю, что не имею к этой ситуации никакого отношения. Кроме того, в этом материале написали чушь о том, что я "смотрящий" по Херсонской области от БПП. Это же полный бред!" – процитировала Паламарчука пресс-служба БПП.

Нардеп также заявил, что не может и не хочет знать все детали частной жизни своих помощников и знать не знает, чем они занимаются в свободное от работы время.

Читайте такжеСовсем не странно, что погибла Катя ГандзюкРанее The Newsroom сообщил, что деньги за нападение на сотрудницу мэрии Херсона, активистку Екатерину Гандзюк, которая умерла от последствий ожогов серной кислотой, организатору Сергею Торбину передавал помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Напомним, советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в июле этого года облили кислотой, умерла в больнице в воскресенье, 4 ноября, на 34-м году жизни. 

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил смерть Гандзюк и призвал правоохранителей "сделать все возможное", чтобы найти виновников гибели активистки.

31 июля Гандзюк облили серной кислотой, когда она шла на работу. Ее госпитализировали в реанимацию областной больницы с более 30% ожогов тела.

Уголовное дело открыли по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство"). После того, как дело приобрело широкий общественный резонанс, статью сперва изменили на "Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания", затем - "Покушение на убийство с особой жестокостью".

По делу задержаны пятеро подозреваемых. Трое из них взяты под стражу, двоих отпустили под домашний арест.

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