Отличный улов. Бойцы ВСУ сбили на Донбассе российский беспилотник: опубликовано фото

Сбитый беспилотник / Facebook

Бойцы ВСУ осуществили перехват со сбитием российского беспилотного летательного аппарата. Соответствующий фотоснимок выложил в социальную сеть Facebook военнослужащий, скрывающийся под ником "Морпех Саша".

Беспилотник по форме крайне напоминает аппарат "Орлан-10" российского производства.

В комментариях отвечая на вопрос, кому принадлежит беспилотник, "Саша Морпех" прямо ответил: "Он ихтамнетский" и добавил, что дрон был перехвачен бойцами ВСУ накануне.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Луганске боевики из зенитки уничтожили российский беспилотник.