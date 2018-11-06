Отличный улов. Бойцы ВСУ сбили на Донбассе российский беспилотник: опубликовано фото

В общем, не сможет больше "гордо реять" аппарат модели "Орлан-10".
Бойцы ВСУ осуществили перехват со сбитием российского беспилотного летательного аппарата. Соответствующий фотоснимок выложил в социальную сеть Facebook военнослужащий, скрывающийся под ником "Морпех Саша".
Беспилотник по форме крайне напоминает аппарат "Орлан-10" российского производства.
В комментариях отвечая на вопрос, кому принадлежит беспилотник, "Саша Морпех" прямо ответил: "Он ихтамнетский" и добавил, что дрон был перехвачен бойцами ВСУ накануне.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Луганске боевики из зенитки уничтожили российский беспилотник.