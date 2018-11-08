"Финляндизация Украины": военный эксперт объяснил, что значат "выборы" в ОРДЛО для Путина

8 ноября 2018, 05:31

Москва пытается "спихнуть Донбасс Украине", чтобы он стал для Киева "бременем и началом федерализации, считает Алексей Арестович.

кремль санкции
Кремль / GettyImages

Предстоящие "выборы" "глав ЛДНР" являются частью плана Кремля по ослаблению Украины на международной арене путем ее федерализации.

Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Арестович в интервью "Апострофу".

"На Донбассе столкнулись два сценария. Первый - это миротворческая миссия, которую продвигают коллективный Запад и Украина. Второй сценарий - расчет России - состоит в том, что Россия устроила войну на Донбассе, чтобы "обменять" ее на Крым, а войну в Сирии - чтобы "обменять" ее на Донбасс с Крымом", - приводит издание слова Арестовича.

По его словам, Москва пытается "спихнуть Донбасс Украине", чтобы он стал для Киева "бременем и началом федерализации Украины с особым статусом".

"Россияне рассматривают ситуацию на Донбассе как торпеду нам в бок. Они рассчитывают, что, если запихнуть Донбасс назад в Украину, начнется процесс федерализации Украины, а затем ее финляндизации. По их замыслу мы должны превратиться в слабое нейтральное государство, которое даст гарантии, что не будет вступать в НАТО и ЕС и будет зависимо от России", - отмечает Арестович.

Эксперт считает, что "выборы" в ОРДЛО являются частью реализации второго сценария.

"Это будут уже вторые выборы после начала конфликта. После третьих или четвертых "выборов" уже будет "воля народа"... Россия знает, что Запад чувствителен к вопросам демократии. То есть это попытка легализовать ЛНР-ДНР в глазах Запада. Затем Россия будет пытаться вывести их полномочных представителей на международную арену в качестве легитимных переговорщиков и продвигаться дальше по этому пути", - считает он.

По прогнозам Арестовича, пока существенно не изменится ситуация в Украине или на Западе, или в России, "продвижения не будет, конфликт будет продолжаться в нынешнем вялом режиме".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Москвы очень важно, кто будет руководить "ДНР" и "ЛНР". На вопрос о признании итогов голосования он отвечать отказался, однако указал, что "выборы" якобы не противоречат Минским соглашениям.

"Выборы" "глав" и "депутатов народных советов" в "ДНР" и "ЛНР" запланированы на 11 ноября.

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Донбасс Россия Украина ОРДЛО Алексей Арестович
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