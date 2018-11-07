"Слишком много": спикер МВД пожаловался на сложности с поиском заказчика Гандзюк

7 ноября 2018, 22:54

Если ранее Гандзюк говорила о троих, то совсем недавно генеральный прокурор Юрий Луценко, опираясь на информацию полиции и СБУ, назвал уже 12 подозреваемых.

Гандзюк
Гандзюк очень уж многих "оттоптала мозоли" / УНИАН

Правоохранительные органы напряженно работают над поиском заказчика убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк, умершей 4 ноября от полученных при покушении травм, однако работа правоохранителей усложнена большим количеством подозреваемых.

Если ранее Гандзюк говорила о троих, то совсем недавно генеральный прокурор Юрий Луценко, опираясь на информацию полиции и СБУ, назвал уже 12 подозреваемых. Для поиска одного-единственного настоящего заказчика - это слишком много, заявил тележурналист и спикер МВД Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

"Самым легким, но самый незаконный способом было бы "крипануты" ветерана АТО и кавалера ордера "За мужество 3 степени" Сергея "Опера" Торбина, который был уволен из рядов милиции за служебное несоответствие в далеком январе 2000 года. То есть применить к подозреваемому в организации убийства незаконные методы следствия", - написал журналист.

Однако, добавил он, такие методы остались в прошлом.

"А из-за такой резонанс и широких прав защиты подозреваемых по действующему УПК, все незаконные действия в отношении них - будут бить по качеству следствия и трактоваться в будущем судом в пользу потенциального обвиняемого. И подозреваемый экс-милиционер Сергей "Опер" Торбин это как никто знает и понимает. Поэтому и молчит Читайте также"Ее заказала сама система": озвучена новая версия убийства Екатерины Гандзюко заказчике пользуясь своим законным правом предоставленным статьей 63 Конституции Украины", - заявил Артем Шевченко.

Также спикер отметил, что желающих зла для Гандзюк было немало - слишком многим активистка, образно говоря, "оттоптала мозоли".

"И каждый из них, особенно тот, кто действительно заказал, не просто сидит и ждет пока за ним придут, а делает действия, чтобы запутать, сбить с толку, выйти из-под удара. Это как иглу в стоге сена искать. Столь широкое поле потенциальных заказчиков. В такой ситуации оперативные комбинации правоохранителей, отсутствие утечки об их планах и намерениях имеют принципиально важное значение для установления демократического правосудия", - написал спикер МВД.

Напомним, 31 июля нынешнего года злоумышленники облили Екатерину Гандзюк серной кислотой. Ее доставили в отделение реанимации областной больницы с ожогами, затронувшими треть кожного покрова.

Полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство"). После широкого общественного резонанса, вызванного нападением, статью сперва изменили на "Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания", затем - "Покушение на убийство с особой жестокостью".

На данным момент по делу задержаны пятеро подозреваемых. Трое из них взяты под стражу, двое находятся под домашним арестом.

Екатерина Гандзюк скончалась 4 ноября нынешнего года.

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