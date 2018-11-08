"Осколки отыгрались": волонтер показал, как на Донбассе подбили грузовик с боевиками

На Донбассе попал под обстрел КамАЗ с боевиками / uapress.info

Известный волонтер Юрий Мысягин опубликовал видео, на котором запечатлен КамАЗ с боевиками на Донбассе, попавший под обстрел.

При этом в результате обстрела среди боевиков были жертвы, написал Мысягин в Facebook.

"Неизвестный боеприпас 30-го калибра остудил пыл и немного сбавил скорость оккупантам, передвигающимся с большой скоростью на КамАЗе. Не все целыми доехали до позиций", - написал он.

Отвечая на один из комментариев под видео о том, что прямого попадания в грузовик не было, Мысягин пояснил, что в КамАЗ попали осколки от взрывов.

"Там точно и не надо. Осколки отыгрались", - добавил Мысягин.

Отметим, что по данным пресс-центра штаба операции Объединенных Сил, за прошедшие сутки боевики российско-оккупационных бандформирований 19 раз обстреливали позиции Вооруженных сил на Донбассе, трое украинских военных получили ранения.

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"Боевики 19 раз открывали огонь по позициям ООС, трижды применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Два раза боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям украинских войск в районах Павлополя и Луганского, а возле последнего применили и 120-миллиметровые минометы", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики продолжают применять гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи Павлополя стреляли из вооружения БМП-1 и зенитной установки ЗУ-23-2.

Также подразделения ООС подверглись обстрелам в районах населенных пунктов Станица Луганская, Вольный, Луганское, Зайцево, Авдеевка, Пески, Марьинка, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Лебединский.

По данным разведки, за прошедшие сутки двое боевиков были уничтожены, трое получили ранения.

Напомним, ранее Мысягин сообщил о том, что в зоне проведения ООС на Донбассе украинские военные освободили новые территории.