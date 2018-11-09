Активисты прокомментировали слитый в Сеть разговор Андрея Садового о Гандзюк

Активисты не верят, что запись разговора "всплыла" случайно / коллаж: Информатор

Активисты инициативы "Кто заказал Екатерину Гандзюк?" прокомментировали слитую в Сеть аудиозапись разговора львовского мэра Андрея Садового и неустановленного лица о Екатерине Гандзюк, который произошел незадолго до покушения на нее.

Активисты в подлинность аудиозаписи не особо верят; даже если и так, считают они, более, чем вероятно, что ее "вбросили ради политических дивидендов". И она только отвлекает от поиска реального заказчика убийства Гандзюк.

Также они согласны, что "это и есть пиар на крови, о котором говорил Юрий Луценко".

Напомним, в распоряжение одного из украинских СМИ попала эксклюзивная аудиозапись, на которой кандидат в президенты и мэр Львова Андрей Садовый крайне резко высказывается в адрес ныне покойной активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла 4 ноября от травм, полученных при покушении на нее.