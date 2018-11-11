Под Одессой установили крупнейшее в Украине "дерево" из продуктов для борща

11 ноября 2018, 04:37

На его изготовление пошло 49 ингредиентов, использующихся в в разных вариантах борща.

Межрайонный чемпионат по приготовлению борща в Одесской области / dumskaya.net

В поселке Великая Михайловка Одесской области во время соревнований по приготовлению борща установили самое большое "дерево" из продуктов для его приготовления главного блюда украинской кухни.

Как сообщает "Думская", в соревнованиях приняли участие больше 30 коллективов из Великомихайловского, Раздельнянского, Захарьевского, Окнянского, Беляевского и других районов области, среди них - как любители, так и профессионалы.

На изготовление "дерева", по форме напоминающего ель, пошло 49 ингредиентов, использующихся в в разных вариантах борща.

Кроме стандартных свеклы, капусты, картошки, помидоров, моркови, уксуса, соли, черного и красного перца, на дереве присутствуют кабачки, тыквы, патиссоны, сладкий перец, яблоки, айва, фасоль, огурцы и др.

dumskaya.net

В начале октября сообщалось, что в Украине резко выросла стоимость борщевого набора - почти на 50 процентов.

"В Украине средняя стоимость борща в июле составила 103,3 гривен за 3,5 литра. Поэтому является актуальным приготовление постного борща, как составляющего здорового питания и тотальной экономии. В августе борщ без мяса стоил в среднем 14,2 грн, тогда как в январе 2018 года - 9,8 грн. За восемь месяцев стоимость этого вкусного блюда выросла на 45 процентов", - рассказал глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

В середине октября в городе Маневичи Волынской области открыли трехметровый памятник пчеле. Памятник был открыт в рамках празднования Дня пчелы и меда в воскресенье, 14 октября.

Это самый большой памятник пчеле в Украине - его высота составляет 3,3 метра, длина - 2,6 м, размах крыльев - 2,5 м, вес - 400 кг. Работа над ним заняла около шести месяцев. Изготовлена пчела из низкоуглеродистой стали и покрыта автомобильной краской.

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борщ Одесская область
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