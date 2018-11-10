"Филиал ФСБ": во Львове неизвестные нанесли надписи возле церквей УПЦ МП

Во Львове возле церквей УПЦ МП появились надписи "московский патриархат - филиал ФСБ".

По словам представителя Львовской епархии УПЦ МП о. Маркияна Каюмова, те, кто оставил надписи, являются провокаторами.

"Я знал только о случае на Красной Калины, так что вы сделали для меня открытие. Но позиция наша, и моя в том числе будет такая же, как и после последнего случая по оклейке церкви открытками, - мы считаем, что такое сделали не патриоты, а провокаторы", - заявил он в комментарии zaxid.net.

"Сегодня у так называемых "храмов" московского патриархата во Львове на ул.Антоновича, на пр.Красной Калины и ул.Короленко появились надписи "московский патриархат - филиал ФСБ". Неизвестные патриоты, наверное, пытались донести до львовян, которые не в курсе, что во Львове действуют три филиала ФСБ РФ под видом христианских церквей", - сказано в сообщении Львовской городской организации ОУН в Facebook.

Напомним, ранее во Львове неизвестные наклеили на стены и двери церкви УПЦ МП плакаты с изображением советского диктатора Иосифа Сталина и надписью "Сталинский патриархат".